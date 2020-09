Le Real Madrid dévoile son troisième maillot

L'heure est aux troisièmes maillots. Plusieurs équipes européennes ont dévoilé leurs "maillot Third" lors des derniers jours, et le Real Madrid a suivi le mouvement ce mercredi.

Le club espagnol a dévoilé et mis en vente son troisième maillot pour la saison 2020-2021. Et comme pour le premier et le second maillot, c'est encore le rose qui est à l'honneur chez les Merengue.

Alors que le premier maillot présente des bandes roses, et que le second est complètement rose, ce sont les logos et les sponsors qui seront de cette couleur sur le troisième maillot.

Le reste du maillot sera noir, avec des motifs sur l'ensemble de la tunique en gris foncé, des motifs qui rendent hommage aux "magnifiques tuiles bleues qui parsèment la ville de Madrid". Celui-ci a déjà été mis en vente sur la boutique en ligne du club madrilène.