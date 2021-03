Le Real Madrid maintient ses positions face à Ramos

La prolongation du contrat de Sergio Ramos est toujours en suspens. Le capitaine du Real Madrid a parlé de son avenir à Ibai Llanos et a expliqué que rien n'avait vraiment avancé pour le moment, à quelques mois de la fin de son contrat.

Sa continuité est devenu un véritable feuilleton dans lequel personne ne semble être prêt à lâcher. Bien qu'un rapprochement ait semblé s'opérer lors des dernières semaines, Ramos et le Real Madrid campent sur leurs positions.

Malgré les difficultés à signer un défenseur central cet été en raison de la situation économique délicate, le club madrilène n'a pas changé son plan de négociations avec Sergio Ramos.

Et selon le programme 'El Larguero' de la 'Cadena SER', le Real Madrid maintient son offre initiale à son capitaine, une offre qui consiste en un contrat d'un an et une réduction de salaire.

Une proposition qui ne plaît pas au défenseur, qui aimerait un accord pour plusieurs saisons et qui voudrait que son salaire actuel soit maintenu. Cependant, Ramos pourrait finir par accepter s'il ne reçoit pas d'offre satisfaisante d'un autre club.

Le bras de fer entre le Real Madrid et son capitaine risque donc de s'éterniser pendant plusieurs semaines encore.