Le Real Madrid, Messi, la sélection : les confidences de Pedri

Dans une saison irrégulière du côté de la Catalogne, Pedri est l'une des bonnes surprises et s'est rapidement fait une place de titulaire indiscutacle dans l'équipe de Ronald Koeman à Barcelone.

À tel point que cela lui a permis de décrocher sa première sélection avec l'Espagne, à quelques mois de l'Euro. Dans une interview pour 'RAC1', le jeune joueur est revenu sur cette place en sélection.

"C'est une grande fierté. J'étais chez moi en attendant l'opportunité d'être sélectionné. J'espère pouvoir avoir du temps de jeu. L'Euro ou les Jeux Olympiques ? J'espère avoir l'opportunité de jouer les deux", a reconnu le jeune milieu de terrain.

Lors de cet entretien, Pedri a évoqué l'époque où il avait passé des tests avec le Real Madrid : "Je voudrais remercier celui qui m'a fait l'entretien lors de mon test au Real Madrid et qui m'a dit non. Quand j'ai mis ce maillot, j'ai regardé l'écusson et je savais que quelque chose n'allait pas. Finalement, j'ai terminé dans l'équipe que je voulais rejoindre."

Le milieu espagnol a notamment été questionné sur l'avenir de Messi : "Je ne parle pas de cela avec lui. C'est à lui de prendre cette décision, et nous, nous devons profiter de lui tant qu'il est là. Bien sur, j'aimerais qu'il reste encore pour de nombreuses années. C'est à lui de prendre sa décision et je ne rentre pas dans ce débat. (...) Quand nous faisons de bons résultats, il est plus content. Comme tout le monde dans l'effectif."

Sur l'élimination contre le PSG, Pedri a confié que son équipe avait été affectée par le match aller : "Le match aller nous a beaucoup pesé. Remonter, c'était difficile. Nous savions qu'il faudrait faire un grand match et qu'il fallait essayer. En première période, nous avions complètmeent bloqué le PSG. (...) Mais nous allons nous concentrer sur la Coupe et le championnat maintenant.