Le Real Madrid prend une décision pour l'avenir de Luka Modric

Arrivée pour la somme de 30 millions d'euros au Real Madrid en provenance de Tottenham en 2012, Luka Modric a su s'imposer comme un élément essentiel de la formation Merengue.

'AS' explique ce samedi que l'international croate, qui voit son contrat prendre fin en juin, pourrait être prolonger. À 35 ans, le Ballon d'Or 2018 continue d'être important pour le club de la capitale et au point que Florentino Perez, président du Real Madrid, souhaite le prolonger d'une année supplémentaire. D'après cette même source, le joueur ne serait pas contre rester au club encore un an. L'officialisation est attendue dans les prochaines semaines.