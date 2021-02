Le Real Madrid prêt à vendre Raphaël Varane cet été ?

Il n'y a pas que l'avenir de Sergio Ramos qui est incertain à Madrid. Raphaël Varane, qui est sous contrat jusqu'en 2022, pourrait lui aussi se rapprocher de la porte de sortie dans les mois à venir.

Le défenseur français, indiscutable dans la hiérarchie de l'effectif de Zinedine Zidane, a encore un contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais ne trouverait pas d'accord avec sa direction pour prolonger.

Selon les informations du journal espagnol 'AS', les négociations n'avanceraient pas vite entre le Real Madrid et son défenseur, et le club pourrait écouter les offres pour le joueur dès cet été s'il n'y a pas de progrès dans les négociations.

En fin de contrat en 2022, l'été 2021 sera la dernière fenêtre pour obtenir un prix intéressant pour le défenseur formé à Lens s'il ne prolonge pas son contrat, et les Madrilènes ne peuvent se permettre de s'asseoir sur une somme qui pourrait atteindre les 70 millions d'euros en cas de transfert.

L'idée du Real Madrid était de conserver le champion du monde et de l'associer à Ramos ou à un possible remplaçant (David Alaba resterait le favori en cas de départ du capitaine), mais s'il n'y a pas d'accord de prolongation avant l'été, le club n'aurait pas d'autres choix que de s'en séparer.