Le Real Madrid réactive la piste Kanté ?

Le Real Madrid est en quête des renforts pour le milieu de terrain. Eduardo Camavinga, de Rennes, est le grand favori de l'équipe merengue. Mais il y aurait d'autres noms cochés dans la liste des merengues en vue du prochain mercato.

'AS' place Kanté dans le viseur des Espagnols. Un joueur, qui est surveillé par le Real Madrid depuis un certain temps déjà.

Déjà en 2016, il a été annoncé dans le viseur des Blancos. Fin 2019, il y a eu de nouveau des spéculations sur le fait que Kanté pourrait faire ses valises et débarquer au Bernabeu. C'est le joueur lui-même qui a fermé les portes au Real Madrid.

La prochaine fenêtre de transferts approche à grand pas, et Kanté, une fois de plus, est pisté par l'équipe de la capitale. Chelsea l'a mis en vente. Les Bleus veulent aligner Ziyech, Werner et Havertz, sauf que pour réaliser un tels ouhait, il faudrait d'abord renflouer ses caisses.

Selon les médias espagnols, Madrid serait prêt à accueillir le champion du monde 2018. Son talent ne fait aucun doute et il possède de nombreuses caractéristiques qui s'inscriraient dans le schéma de Zidane. Il reste à voir si le club décide de faire une offre à Chelsea pour Kanté. À Stamford Bridge, ils sont tout ouïe.