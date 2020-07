Le Real Madrid remet ses gros projets Ã  plus tard

Le Real Madrid voyait grand pour cet été. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Kai Havertz ou encore Erling Haaland... Les cibles évoquées par les médias étaient toutes plus prestigieuses les unes que les autres.

Cependant, le club madrilène, comme le reste des clubs du monde, ne s'attendait pas à ce que la pandémie vienne remettre ses projets en question.

Selon les dernières informations de 'Marca', Mbappé, Camavinga et Havertz seraient disposés à attendre le Real Madrid, même si cela signifie attendre un an et rester avec les équipes respectives une saison de plus.

Les contrats des deux jeunes français se termineront en 2022 et aucun des deux n'a prévu de signer une prolongation de contrat avec leurs clubs pour le moment. Raison pour laquelle le Real Madrid a espoir de pouvoir convaincre le PSG et Rennes de les laisser partir l'été prochain.

La situation est plus compliquée pour Kai Havertz. Le jeune joueur du Bayer Leverkusen serait très intéressé par l'idée de rejoindre le Real Madrid, selon 'Marca', mais Chelsea continue de pousser et pourrait parvenir à convaincre le milieu offensif allemand.

Il faudra attendre pour voir des grandes stars rejoindre le club merengue, qui n'a pas encore de cible prioritaire sur ce mercato estival, et qui privilégie les départs et les ventes pour éviter un over-booking à la fin de l'été.