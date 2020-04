VIDÉO : le trophée qui a écrit l'histoire de l'hégémonie du Real

Sa "Decima", le Real Madrid l'avait attendu longtemps, et a enfin pu la savourer en 2014. Les joueurs merengue n'avaient plus remporté une Coupe d'Europe depuis celle de 2002, lors de cette fameuse finale contre le Bayer Leverkusen et la volée de Zidane.

Ce n'est donc qu'en 2014 que le Real Madrid réussi à mettre la main sur sa dixième Coupe d'Europe, après une finale folle contre un Atlético Madrid qui avait mené pendant longtemps dans le temps réglementaire.

La suite, beaucoup la connaissent. Sergio Ramos inscrit un but à la 93e minute pour envoyer le Real Madrid en prolongation et Bale, Cristiano Ronaldo et Marcelo se chargent de faire craquer les Colchoneros en prolongation. La première de quatre Ligues des champions en cinq ans.