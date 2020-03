Le Real Madrid se sent pousser des ailes

Dani Carvajal était titulaire lors du Clásico après avoir manqué son rendez-vous de Ligue des Champions contre Manchester City. Marcelo, lui, avait été devancé par Mendy dans le onze de Zidane contre les Citizens mais a retrouvé sa place contre le Barça.

Si le Brésilien est connu pour son grand apport offensif, l'une des images qui a marqué la rencontre est son retour défensif devant Messi, qui filait pourtant seul au but.

Les deux joueurs ont quitté la pelouse du Santiago Bernabéu le moral au plus haut. Carvajal a su garder la tête froide malgré son carton jaune prématuré, et le latéral droit s'est montré aussi très participatif en attaque, créant sans cesse le danger, surtout en seconde période.

Marcelo, le maillon faible de la défense merengue, oblige souvent Casemiro et Ramos à rester attentifs et compenser le déséquilibre créé par les montées du Brésilien.

Mais contre le Barça, ce ne fut pas le cas. Marcelo a parfaitement défendu, en témoigne son magnifique retour dans les pieds de Messi en deuxième mi-temps, alors qu'il allait seul au but.

Le Barça comptait sur la montée de ses latéraux pour faire mal au Real Madrid, dans le dos de Carvajal et Marcelo. Mais les Merengue se sont montrés très sérieux et particulièrement justes, que ce soit offensivement et défensivement. Avec eux, le Real peut se sentir pousser des ailes.