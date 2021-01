Le Real peut-il trouver un remplaçant à Ramos ?

Le clan madrilène est toujours très conscient de l'évolution de l'"affaire Ramos". Le capitaine du Real Madrid, symbole pour la majorité des fans, termine son contrat le 30 juin et on ne sait pas encore s'il va continuer ou décider d'abandonner le navire.

On parle d'hommes comme Pau Torres ou Alaba comme remplaçants, mais on sait que trouver un remplaçant à Ramos est une tâche compliquée. Le club de la capitale espagnole doit assurer ses arrières avant un éventuel départ.

Le quotidien 'Marca' insiste sur le fait que l'équipe merengue doit s'engager sur un marché où elle n'a jamais eu la figure d'un défenseur central d'une telle importance. Le club a déjà essayé de trouver un remplaçant, mais sans succès.

Avant l'arrivée de Ramos, Walter Samuel (Rome) et Woodgate (Newcastle) sont arrivés à Madrid pour tenter de mener la défense et tous deux ont déçu. Puis l'Espagnol est arrivé, l'une des meilleures signatures de l'histoire récente du Real Madrid.

Au fil du temps, Pepe s'est retrouvé dans l'équipe merengue et a formé une charnière solide avec lui jusqu'au départ du Portugais. Puis ce fut le tour de Varane, avec qui il forme désormais l'axe de la défense de l'équipe.

Ni Albiol, ni Carvalho, ni Militao, ni Vallejo... Ramos est un monument et personne ne peut le remplacer. Les positions entre le club et le joueur sont encore très éloignées et la question de l'ajustement salarial de 10 % n'arrange pas la situation.