Le Real renvoie la balle dans le camp du Barça

Le Real Madrid avait besoin de prendre trois points pour éviter de laisser filer le Barça après la victoire des Catalans contre Majorque, et les hommes de Zidane ont assuré le travail.

Avec un excellent duo entre Karim Benzema et Eden Hazard, le Real Madrid a signé une excellente première période contre Eibar, avec un Toni Kroos qui a ouvert les hostilités très tôt.

Si Toni Kroos a ouvert le score dès la troisième minute, c'est en partie grâce à l'excellent travail de Karim Benzema sur la gauche dans la surface de réparation après avoir été lancé par Eden Hazard.

Le Français centre en retrait mais le ballon est contré par Sergio Alvarez. Le ballon arrive dans les pieds de Toni Kroos qui déclenche une lourde frappe qui a terminé sa trajectoire dans la lucarne droite.

Eibar parvient à se montrant dangereux mais n'arrive pas à se créer d'occasions avant de voir le Real Madrid se déchaîner après la première demi-heure de jeu. Les Merengue, portés par un excellent Hazard, enchaînent.

À la 30e minute, le Belge trouve Sergio Ramos dans la surface après une jolie action collective avec Karim Benzema, permettant notamment au capitaine d'égaler le record de Koeman en tant que défenseur qui a marqué le plus de buts en Liga.

Puis, sept minutes plus tard, c'est Marcelo qui y va de son but. Après un une-deux entre Benzema et Hazard, le Belge frappe fort dans la surface mais Dmitrovic repousse et Álvarez dégage dans les pieds de Marcelo. Le Brésilien envoie le ballon au fond des filets et en profite pour célébrer en hommage à George Floyd, genou à terre et poing levé.

Les hommes de Zidane rentrent au vestiaire avec une large avance et auteurs d'une belle performance. Cependant, la seconde mi-temps n'est pas la même. C'est Eibar qui se montre dangereux face à un Real Madrid qui s'essouffle rapidement.

Les Merengue n'ont d'ailleurs cadré aucun tir en seconde période. Eibar pousse, jusqu'au but de Bigas à la 60e minute. Le joueur contre une frappe d'Exposito pour surprendre Thibaut Courtois.

Le Real Madrid termine le match sans trop faire d'efforts, et notamment avec un Gareth Bale qui n'y est pas du tout. Malgré tout, les hommes de Zidane offrent de bonnes sensations et prennent trois points pour revenir à deux unités du Barça au classement.