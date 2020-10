Le record que partage désormais Messi avec Benzema en LDC

Hier, à l'occasion de la 2e journée des phases de poules de la Ligue des Champions, le Real Madrid se déplaçait chez les Allemands du Borussia Mönchegladbach. Emmenés par un esprit revanchard et une envie de bien faire après la déroute 3 buts à 2 face au Sakhtar Donetsk lors de la première journée, les hommes de Zidane ont une fois de plus été surpris. Menés par deux buts durant la quasi-totalité du match, les Merengues ont dû attendre la 87e minute et un but de leur attaquant Karim Benzema pour revenir dans le match, ils égaliseront plus tard par l'intermédiaire de Casemiro (90e+3).

Si le premier but côté Madrid aura permis à la formation espagnole de réduire le score, son astucieuse réalisation, proche d'un geste acrobatique après une intelligente remise de Ramos, lui aura definitivement permis d'entrer dans l'histoire de la Ligue des Champions.

Un record détenu par Lionel Messi

En effet, par l'intermédiaire de ce but, Karim Benzema devient le seul joueur de l'histoire à avoir marqué durant 16 saisons consécutives en Ligue des champions, seul, pas tout à fait, car un certain Lionel Messi peut également se targuer de la prouesse, et ce depuis son pénalty inscrit lors de la 1ère journée de LDC face au club de Ferencváros. Toutefois, les deux hommes pourront bientôt être rejoints par Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la compétition, qui n'a pour le moment disputé aucun match de LDC cette saison mais qui reste sur 15 saisons consécutives en ayant inscrit au moins un but. Un certain Ryan Giggs a également marqué lors de 16 saisons, toutefois, sa série n'a pas été réalisée consécutivement.

Ce but aura donc permis à Benzema la comparaison avec le sextuple Ballon d'Or, mais pas seulement. L'ancien Lyonnais devient également le 4e joueur de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles à marquer face à 30 adversaires différents. Après Messi, Ronaldo et encore Raúl. Impressionnant.