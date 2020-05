Le record que vise Sergio Ramos avant de raccrocher ses crampons

Sergio Ramos pourrait se concentrer sur la dernière ligne droite de sa carrière sportive dans les mois à venir. Le central n'est pas pressé de boucler sa prolongation avec le Real Madrid car il a déjà assuré que la confiance et la relation entre le club et lui-même sont parfaites.

Le footballeur andalou s'inquiète de la crise sanitaire, pour le moment, alors qu'il regarde vers l'avenir et constate qu'à 34 ans, il lui reste un an de contrat et qu'il a à son compteur 640 matches sous le maillot du Real Madrid.

SR4 pourrait ainsi atteindre un record absolu, qui n'est autre que celui détenu par El Siete, Raúl González Blanco. L'ancien attaquant est le joueur le plus capé du Real, avec 741 matchs, toutes compétitions confondues.

Eh bien, Sergio Ramos doit encore disputer 102 rencontres pour dépasser ce record, et entrer alors un peu plus dans l'histoire du club merengue.

Il a devant lui, Sanchís avec 655 et Iker Casillas, le gardien de but légendaire, qui a joué 725 matches avec le Real avant de rejoindre le FC Porto.