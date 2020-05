Le régime alimentaire qui a changé la carrière de Lewandowski

Faire soin de son alimentation est l'un des piliers d'un joueur professionnel de football, et de n'importe quel autre sportif de haut niveau. Il existe des régimes qui servent à améliorer les performances des joueurs et Robert Lewandowski suit les conseils de sa femme, qui est une nutritionniste reconnue en Pologne.

"C'est un gars qui a envie de s'améliorer en tant que joueur et il suit un régime spécial que sa femme lui met en place, parce qu'elle est nutritionniste et très connue en Pologne", a raconté Cionek, ancien coéquipier du joueur en sélection, pour 'ESPN'.

"Robert m'a dit que le grand changement de sa carrière est arrivé quand il a changé radicalement ce qu'il mangeait. Son épouse l'a beaucoup aidé, et plusieurs joueurs de la sélection continuent de suivre le même régime. C'est une manière différente de s'alimenter et de se préparer. Lors des rassemblements, Robert essaie de transmettre ces bénéfices aux joueurs", continue le Polonais.

Cionek a aussi détaillé quelques points de ce régime strict : "Le jour du match, il mange beaucoup de protéines. Il prend toujours du thon au petit déjeuner et il évite tout ce qui est gluten et lactoses. Le jour qui précède le match, et après le diner, il prend du riz au lait pour remplir son corps de glucides et glucose pour le jour suivant. Pour récupérer, il prend des légumes et de l'avocat."

Résultat, Robert Lewandowski est actuellement l'un des meilleurs buteurs d'Europe et a inscrit un total de 27 buts en 27 journées de Bundesliga cette saison.