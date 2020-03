"Le Real aura plus de mal Ã  trouver le futur CR7 que le BarÃ§a avec Messi"

Le nouveau sélectionneur du Venezuela, José Peseiro, n'a même pas eu le temps de commencer les qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec son pays puisque le monde du football s'est mis en pause face à la pandémie mondiale.

Dans une interview pour 'Marca', l'entraîneur a évoqué l'actualité du Real Madrid et est revenu sur son passé au sein du club du Santiago Bernabéu.

"Ce va être plus difficile pour le Real Madrid de trouver un remplaçant pour Cristiano Ronaldo que le Barça en aura pour trouver celui de Messi", a assuré le sélectionneur du Venezuela.

"Ronaldo a marqué et marquera l'histoire du Real Madrid. Il a battu tous les records et personne ne fera mieux que lui. Il a marqué des buts décisifs pour gagner des titres nationaux et des Ligues des champions", ajoute-t-il.

Il revient sur le départ du Portugais à la Juventus : "J'avais espoir qu'il termine sa carrière à Madrid mais je crois qu'il a fait méritait plus de reconnaissance."