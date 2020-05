Le reste de la Ligue des champions à confrontation unique ?

À l'exception de quelques championnats comme la France, la Belgique ou l'Écosse, tout le monde continue de chercher une manière de reprendre les championnats le plus tôt possible pour faire de la place pour la Ligue des champions.

En attendant, l'UEFA étudie les solutions possibles pour terminer la compétition européenne qui ne devrait pas reprendre avant le mois d'août prochain.

Et selon les dernières informations de 'AS', le groupe de travail qui a été formé par l'organisation européenne avec l'ECA et les championnats participants aurait pour idée de terminer la compétition à confrontation unique.

Le média explique que le retour des huitièmes de finale aura bien lieu, comme prévu et sans public, mais que la Ligue des champions prendrait un nouveau format à partir des quarts de finale.

Les rencontres entre les huit derniers survivants de la compétition - constitués pour le moment du PSG, de l'Atlético, de l'Atalanta et de Leipzig - auront lieu à confrontation unique avant d'organiser un Final Four à Istanbul, où aurait dû avoir lieu la finale.

Parallèlement, l'UEFA est en train de chercher des solutions pour l'Europa League, qui pourrait se disputer de la même manière que la Ligue des champions.