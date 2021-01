Le retour de Big Sam

Face à Grenade samedi soir (0-4), on a peut-être assisté à la renaissance du FC Barcelone. Grâce à ses deux superstars Griezmann et Messi, le Barça a complètement éteint les Andalous et monte ainsi à la 3ème place du classement, à seulement trois points du Real Madrid, tenu en échec à Pampelune.

Mais cette victoire Blaugrana n'a pas seulement été marquée par les excellentes performances de Messi et Griezmann. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le FC Barcelone a annoncé un changement de dernière minute dans le onze de départ. Ronald Araujo initialement prévu titulaire a ressenti une gêne à la cuisse droite pendant l'échauffement et a dû être remplacé par... Samuel Umtiti.

Miné par les pépins physiques depuis plus de deux ans, le Français n'avait plus été titulaire avec le Barça depuis le 27 juin 2020. Et, avec seulement 55 minutes dans les jambes cette saison, Big Sam a rendu une copie convenable.

Après la rencontre, Ronald Koeman a salué la prestation de son défenseur : "C'était son premier match complet depuis longtemps et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio (Busquets), il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar (Mingueza), a montré qu'il a sa place dans cette équipe."