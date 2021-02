Le retour de Promes au Spartak Moscou bloqué

Quincy Promes a passé au total quatre saisons et demie au Spartak Moscou, club pour lequel il a fait 135 apparitions officielles et marqué 66 buts.

Ensuite, il est parti à Séville, où il a joué 49 matchs, jusqu'à la saison 2019-20, où il a atterri à l'Ajax, son club actuel. Mais après 53 matches officiels, de plus en plus de rumeurs circulent selon lesquelles l'ailier gauche va quitter le territoire néerlandais et retourner en Russie.

Quelque chose qui, finalement, n'arrivera pas. Le porte-parole du Spartak Moscou, Anton Fetisov, a confirmé que l'arrivée de l'ancien joueur de Séville est bloquée, comme le rapporte 'Voetbal4u'.

Il semble que l'absence d'accord entre Promes et l'Ajax sur les conditions de son départ soit le grand obstacle à la clôture de l'opération. Le mercato russe ferme dans 8 jours.