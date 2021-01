Le retour parfait de Jovic

L'Allemagne a transformé Luka Jovic, qui n'a eu besoin que de 20 minutes pour devenir la star que le Real Madrid a achetée il y a deux saisons et dans laquelle le club avait placé de grandes attentes.

Le Serbe est entré en jeu pendant un décevant match nul 1-1 avec sa nouvelle équipe, l'Eintracht Francfort, face à Schalke 04. Il a été la clé de la victoire, en inscrivant un doublé qui lui a rappelé ses meilleurs moments en Bundesliga.

Après la victoire, Jovic a déclaré qu'il était soulagé et heureux d'avoir montré sa classe à nouveau : "Une sensation incroyable avec la victoire et les deux buts marqués."

C'est la publication avec laquelle le Serbe a célébré ce triomphe, qu'il a approfondi sur ses réseaux sociaux : "Je ne pouvais pas rêver meilleur retour. J'espère que ce n'est que le début et que le meilleur reste à venir."

"Merci pour tout le soutien que j'ai reçu. Je veux dédier mon premier but à un grand professionnel, un leader incroyable, un véritable ami et un grand joueur avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, David Abraham. Le deuxième but est dédié à un grand supporter de l'Eintracht récemment décédé, qu'il repose en paix", a conclu un Jovic qui est passé de rien à Madrid à la tête d'une équipe à Francfort.

L'attaquant avait promis à son coéquipier Djibril Sow qu'il marquerait s'il jouait. C'est un autre signe de la confiance avec laquelle Jovic est revenu dans l'équipe et qu'il n'a pas affiché tout au long de son passage à Madrid.

"Luka n'a pas beaucoup touché le ballon, mais quand il l'a fait, il a été très efficace", a déclaré le directeur sportif Fredi Bobic, qui a expliqué les raisons possibles de sa résurrection : "Ici, il a ses amis, il connaît tout le monde et est très à l'aise." On espère donc qu'il sera performant et retournera à Madrid à 100%.