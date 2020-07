Le retourné acrobatique de Santos en seconde division espagnole

Malgré la saison difficile du Deportivo la Corogne en seconde division espagnole cette saison, l'équipe nous a offert de jolies images et de jolis buts. Dont celui de Christian Santos.

Le Deportivo a besoin de prendre le plus de points possible pour s'éloigner de la zone rouge et affrontait Huesca, qui se bat pour la seconde place du classement et pour une montée directe.

Les joueurs de La Corogne étaient menés mais Aketxe a réussi à égaliser. Et quelques minutes avant la mi-temps, l'attaquant Christian Santos a inscrit l'un des buts de la journée.

Salva Ruiz envoyait un délice de centre vers le point de penalty, et Santos s'est élevé dans les airs pour trouver le ballon d'un splendide retourné acrobatique qui a terminé dans les cages d'Álvaro Fernández.