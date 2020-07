Le splendide retourné acrobatique de Welbeck !

Watford a vu Norwich ouvrir le score à la 5e minute, mais les Hornets ont rapidement réagi grâce à l'égalisation de Dawson. Après la pause, l'équipe locale a doublé la mise, et de quelle manière !

À la 56e minute, Danny Welbeck a inscrit le plus beau but de sa carrière et sans doute le plus beau de la Premier League cette saison.

Après une balle récupérée par Sarr, le Sénégalais a envoyé un centre parfait dans la surface, Danny Welbeck, n'a pas hésité deux fois, il a sorti un splendide retourné acrobatique.

Et comme on dit, la chance sourit aux audacieux : l'Anglais a vu son retourné finir au fond des filets ! Grâce à son somptueux ciseau, il offre la victoire aux siens.