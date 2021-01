"Le rêve de Xavi est d’entraîner le Barça"

Jusqu'au 11 janvier, huit précandidats à la présidence du FC Barcelone ont comme mission de convaincre les socios culés afin de valider leur participation à l'élection, prévue le 24 janvier.

L'un des favoris de l'élection présidentielle du Barça, Victor Font, a déjà répété à maintes reprises son souhait de voir l'ancien meneur de jeu du club, Xavi, diriger son "projet sportif". Dans une interview pour 'Marca', Font a affirmé que Xavi - qui ne s'est jamais prononcé publiquement en sa faveur - intégrera son projet dès ce printemps s'il est élu.

"Nous avons annoncé une structure basée sur ce qui a été convenu avec Xavi. Il est évident que nous ne l'aurions pas fait sans sa permission. Sinon, Xavi serait sorti et aurait dit que cela n'avait rien à voir avec moi. La seule chose qu'il a dite, et nous le voyons bien, c'est qu'il ne sert à rien de se mouiller en soutenant explicitement une candidature. À partir du 25, il [Xavi] commencera à superviser l'ensemble du projet footballistique et, une fois la saison terminée au Qatar en avril, il rejoindra le club, promet Victor Font. Sera-t-il entraîneur ou manager ? Le rêve de Xavi est d’entraîner. Nous voulons que Xavi soit le dernier responsable dans la structure du football, qu'il ait suffisamment de pouvoir pour prendre les décisions les plus importantes. Et comme il est clair que son rêve est d'être entraîneur, dès que le club aura besoin de lui à ce poste, il le sera."

Quant à Pep Guardiola, le candidat blaugrana affirme qu'un post au Barça lui sera offert, une fois son contrat terminé avec Manchester City. "Je veux créer les conditions pour attirer et retenir les plus grands talents comme Guardiola qui est le meilleur entraîneur du monde. Bien que Pep ait confirmé que ce qu'il a fait en 2008 est maintenant à la portée d'autres générations comme celle de Xavi. Il pense que Xavi est un candidat idéal pour prendre la direction du projet de football. Lorsqu'il quittera City (son contrat expire en 2023), la priorité absolue sera d'essayer de redonner à Guardiola un autre rôle", a-t-il affirmé.