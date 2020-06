Le salaire de Werner à Chelsea divulgué

Le quotidien allemand 'Bild' a révélé les émoluments que Timo Werner va percevoir au sein de sa future équipe de Chelsea à partir de la saison prochaine. L’actuel joueur de Leipzig sera rémunéré à hauteur de 15.5M€ du côté de Stamford Bridge. S'étant engagé pour cinq ans, son contrat pèse donc presque autant que son indemnité de transfert.

Pour rappel, Werner a été transféré chez les Blues contre un montant de 80 millions d'euros. Il incarne l’acquisition la plus chère de l’histoire du club, à égalité avec le portier espagnol Kepa.

Actuellement, dans la capitale anglaise, les joueurs les mieux payés de l’effectif pro sont Kepa (9.2 millions d'euros par an) et Christian Pulisic (8.9 millions d'euros par an). A peine arrivé, Werner dépassera donc ce duo et pas que d’un peu.

A noter, en outre, que Werner ne serait pas loin non plus du joueur allemand le mieux payé du circuit. Cette étiquette est pour l'instant détenue par Mesut Ozil, avec ses 19.9 millions d'euros par an du côté d’Arsenal.