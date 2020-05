"Le seul problÃ¨me de Pogba s'appelle Mino Raiola"

On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Paul Pogba. Les rumeurs se multiplient concernant son départ de Manchester United et certains affirment que le Real Madrid serait prêt à se battre pour son transfert.

Et si on ne parle pas de son transfert, c'est de l'agent de Paul Pogba dont on parle. Rio Ferdinand est revenu sur l'influence qu'a le représentant italien sur la carrière du milieu de terrain de United.

"Je vais être honnête. J'aime Pogba, c'est un grand garçon, je le connaîs depuis qu'il est très jeune et je parle toujours avec lui. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est que je pense qu'il devrait parler à la place de Raiola", a confié l'ancien mancunien pour le podcast 'The Beautiful Game'.

"S'il prenait la parole à la place de transmettre les choses par son agent, tout serait bien plus transparent et plus clair. Je lui ai dit, et je suis certain qu'il le comprendra de la meilleure des manières", a-t-il expliqué.