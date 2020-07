Le Soulier d’Or en ligne de mire pour Immobile

Pour la première fois depuis 2007 et le sacre de Francesco Totti, un attaquant italien est en passe de remporter le prix du Soulier d’Or européen. Ciro Immobile est à deux doigts d’être couronné après avoir claqué un triplé lors du match de la 36e levée de Serie A contre le Hellas Vérone.

L’avant-centre de la Lazio a marqué deux buts sur penalty et un autre dans le jeu. Cela lui permet d’afficher 34 réalisations en 2019/202. C’est autant que Robert Lewandowski, l’autre co-leader de ce classement. Mais, le Polonais ne pourra plus améliorer sa marque puisque le championnat allemand est déjà terminé.

En plus du Soulier d’Or, Immobile pourrait aussi s’adjuger le titre de capocannoniere (meilleur buteur de Serie A). Il devance son premier poursuivant, en l’occurrence Cristiano Ronaldo, de quatre unités. L’international azzurro a déjà fini meilleur réalisateur de la Serie A en 2014 et en 2018. Il est donc proche d’un triplé. Le dernier joueur à avoir réussi cette prouesse c’est Roberto Pruzzo. Et cela remonte à 1986. Le Français Michel Platini avait également réalisé la passe de trois durant son passage en Italie.

À noter pour finir qu’Immobile a dépassé la barre des 100 buts avec la Lazio dans l’élite italienne (il en compte 101). Dans ce classement, il n’y a que Silvio Piola (143) et Giuseppe Signori (107) qui le devancent. Si on ajoute ses buts avec le Genoa et le Torino, le blondinent est le 137e meilleur buteur de l’histoire de la Serie A. À égalité avec Pruzzo.