Le splendide lob d'Alaba... sur son propre gardien

Début de match complètement fou entre le FC Barcelone et le Bayern Munich en Ligue des champions, alors que les Bavarois avaient ouvert le score dès la 3e minute.

Une merveilleuse connexion entre Thomas Müller et Robert Lewandowski avait permis aux Allemands d'ouvrir le score très tôt, mais David Alaba a rapidement annulé cette avance.

Cinq minutes après le but de son équipe, David Alaba intercepte un centre de Jordi Alba pour Luis Suárez dans la surface et tacle vers le but de Manuel Neuer...

Mais pas de chance pour le défenseur autrichien, qui termine par lober son propre gardien et envoie le ballon en pleine lucarne du capitaine du Bayern Munich.