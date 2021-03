Le Sporting CP bat son record d'invincibilité

Seule équipe encore invaincue cette saison en Liga NOS (18 victoires et 4 nuls en 22 journées), le Sporting Clube de Portugal a arraché la victoire vendredi soir face à Santa Clara grâce à une tête de Sebastian Coates au buzzer (2-1).

Cette précieuse victoire permet aux vert et blanc de porter leur série d'invincibilité en championnat à 22 matchs, effaçant ainsi un vieux record de 39 ans. Lors de la saison 1981/82, le Sporting, dirigé par l'Anglais Malcom Allison, était invaincu lors de ses 21 premiers matches (15 victoires et six nuls), avant de s'incliner à la 22e journée contre Boavista (1-2).

L'un des artisans de cette série se nomme Ruben Amorim. Le Portugais, arrivé il y a tout juste un an à Alvalade affole les statistiques. Sur le banc des Leões, Amorim c'est 41 matchs, 30 victoires, 7 nuls et seulement 4 défaites.

Avec douze points d'avance sur son dauphin Braga, le Sporting CP est plus proche que jamais d'un premier titre en dix-neuf ans.