"Le style de jeu du Barça irait mieux à Joao Felix"

Si l'arrivée de Joao Felix à l'Atlético de Madrid avait enchanté Paulo Assunçao, ce n'est pas le cas de son compatriote Joao Mario. Et il l'a clairement fait savoir à 'Record'.

"Après avoir évolué à Benfica, qui joue 80% du temps en attaque placée, ce n'est pas facile de s'adapter au jeu de l'Atlético, et d'autant plus avec la pression autour de son prix. Le jeu de Barcelone, par exemple, même si la pression serait encore plus grande, s'adapterait plus à lui', a affirmé le joueur du Lokomotiv Moscou.

Pour Joao Mario, Joao Felix ne devrait pas rester à l'Atlético. "Je pense que c'est aussi Barça qu'il s'adapterait le mieux, j'aime vraiment ce style de jeu".

"L'Atlético fait partie de ces équipes qui, vue de l'extérieur, est très bien en place, comme s'il s'agissait d'une équipe italienne qui jouait en Espagne", a conclu le joueur portugais.