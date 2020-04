Wilshere place un gros tacle par derrière sur sa femme dans son jardin

Le milieu de terrain anglais, qui n'a pas plus joué pour West Ham depuis octobre à cause d'une blessure à l'aine, n'a pas résisté à l'envie de retoucher au ballon en ces temps de confinement.

Au grand malheur de sa compagne sévèrement taclée comme il possible de le voir dans la vidéo ci-dessous.

"La frustration de l'isolement qui ressort, a plaisanté le joueur. Mais pour être juste, la balle ne demandait qu'à être gagnée. Andriani, je t'aime."

A en juger par les rires de sa compagne après avoir subi un tel attentat, Jack Wilshere a probablement échappé au carton rouge.

Vivement que la Premier League reprenne et que l'Anglais retrouve les terrains.

Creasing at this from Wilshere. pic.twitter.com/urxR4scnjb