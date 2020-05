Le message touchant de Mbappé à un enfant malade

Mbappé, qui vient d'être désigné comme le meilleur buteur de la Ligue 1 2019-21, ne cesse de surprendre ses fans. Hier, le buteur du PSG demandait à ce que Ben Yedder ait droit aussi à un trophée de meilleur buteur, ce dernier a inscrit le même nombre de buts (18) mais le Parisien s’impose car il a moins marqué avec des penaltys.

Ce samedi, l'international français a adressé une belle surprise à Louïss, un enfant de 8 ans atteint d'un cancer cérébral. Ce dernier, en rémission, a connu une rechute après trois mois de traitement.

Mais grâce à la mobilisation de sa famille et l’aide de quelques supporters du PSG, Louïss a reçu un message de soutien de son idole, Mbappé.

"Je viens t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile, a déclaré le champion du monde. Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible. Prend soin de toi."

Merci à @KMbappe pour ce beau geste tu es un grand monsieur et a la mairie de Bondy et à @benmendy23 aussi https://t.co/2ilG1eYPSc pic.twitter.com/sX7Hdp8afE — Ibracadabra® (@ibracadabra_77) May 8, 2020

Une vidéo qui a fait très plaisir au petit garçon, comme l'a confié son père à 'RMC' : "Il l'a regardée je ne sais pas combien de fois et il a voulu la regarder immédiatement ce matin en se réveillant. On a eu aussi une vidéo de Benjamin Mendy, les deux en l'espace de 10 minutes. Notre enfant en avait plein les yeux. Kylian lui a dit 'à bientôt'. Maintenant que son rêve a commencé, on espère qu'il va aboutir avec une rencontre... en vrai."