Le troisième maillot "Made in Portugal" de Wolverhampton

C'est un design qui nous fait penser au choix du Paris Saint-Germain en 2017 de s'inspirer du jaune du Brésil pour son second maillot lors de l'arrivée de Neymar et Dani Alves dans son effectif (en plus de Thiago Silva, Marquinhos et Lucas).

En Angleterre, Wolverhampton est bien connu pour son amour du football portugais dernièrement. Car dans son effectif actuel, Nuno Espirito Santo, lui-même portugais, compte 10 joueurs portugais.

Dix joueurs portugais, et deux Brésiliens. Et c'est sans doute pour cette raison que les Wolves ont décidé de jouer avec cette caractéristique pour le design de son troisième maillot.

Le club de Wolverhampton a choisi d'utiliser les couleurs rouge et verte pour sa troisième tunique, des couleurs qui font particulièrement penser à celles du Portugal.