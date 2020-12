Les Peacocks Ã  la relance

Un penalty rapidement obtenu et transformé par Patrick Bamford a permis à Leeds de renouer avec la victoire en ouverture de ce deuxième jour de Boxing Day contre Burnley.

Les hommes de Marcelo Bielsa ont rapidement pris les devants grâce à un penalty obtenu et transformé par le buteur maison, Patrick Bamford. Fauché par le portier adverse sur un bon ballon en profondeur, ce dernier a ainsi inscrit son neuvième but de la saison pour de beaux débuts en Premier League.

Malgré un certain temps fort de Burnley, et notamment une sortie hasardeuse d'Illan Meslier, Leeds n'est guère inquiété au cours de la première période, et rentre donc aux vestiaires avec ce court avantage au terme d'une première mi-temps hâchée par de nombreuses fautes dans l'entrejeu.

Burnley tente de réagir après la pause, mais pour une fois la défense des Peacocks tient bon, une semaine après avoir pris l'eau et concédé une cascade d'occasion face aux Red Devils.

Entré en cours de jeu, Hernandez pousse même Nick Pope à une belle parade au sol sur sa gauche pour maintenir les siens à flots peu après l'heure de jeu. Burnley a beau tenter, ils ne reviendront pas et s'exposent aux transitions rapides des promus, incapables pourtant d'en profiter en fin de match. La faute notamment à un manque de justesse technique, présent tout au long de la rencontre entre deux équipes de deuxième partie de tableau.

La dernière opportunité de la rencontre est pour les Clarets sur corner puis sur un coup-franc à angle fermé, mais Meslier est resté parfaitement vigilant pour sortir la claquette nécessaire au-dessus de sa transversale.

Un résultat qui permet aux protégés de Marcelo Bielsa de remonter à la onzième place du classement, tout en prenant neuf points d'avance sur la zone rouge pour bien entamer une période cruciale avec de nombreux matchs. En face, Burnley reste englué à la seizième place, deux petits points devant Fulham, premier relégable.