Leeds humilié et éliminé par une 4e division en FA Cup

Le Leeds United de Marcelo Bielsa a pris une claque ce dimanche après-midi contre l'équipe de Crawley Town (D4 anglaise) lors du troisième tour de la FA Cup.

Les joueurs de Marcelo Bielsa ont manqué cruellement de réalisme face aux cages adverses, et ont été punis par l'équipe de quatrième division, la League Two.

Après une première période sans but, Crawley Town a ouvert la marque puis doublé la mise en l'espace de trois minutes, grâce à des buts de Nick Tsaroulla (50e) et Ashley Nadesan (53e).

Puis, alors qu'il restait encore vingt minutes de jeu, Jordan Tunnicliffe faisait couler un peu plus le pensionnaire de Premier League en inscrivant le troisième et dernier but de la rencontre.

Lourde défaite pour Leeds, qui sort de la Coupe d'Angleterre dès le troisième tour, et qui devra maintenant se concentrer sur la Premier League pour assurer son maintien.