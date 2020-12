Marcelo Bielsa ne dévoilera plus ses compositions d'équipe à l'avance

Nos confrères de l'agence 'Reuters' rapportent que Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, a décidé dorénavant de ne plus communiquer à l'avance les noms des joueurs figurant dans son XI de départ.

Cela fait suite à la polémique déclenchée après sa conférence de presse d'avant-match pour Leeds-West Ham. Un journaliste avait demandé au célèbre entraîneur argentin s'il pouvait annoncer les noms des deux défenseurs centraux titularisés pour affronter les Hammers. Marcelo Bielsa avait alors surpris son auditoire en dévoilant le nom des onze titulaires.

Reporter: Are you going to keep West Ham guessing?



Marcelo: No, here's my Starting XI... pic.twitter.com/xoCGD4JvyU

— Leeds United (@LUFC) December 9, 2020 En réaction, David Moyes, le coach de West Ham, avait répondu qu'il pouvait s'agir d'un coup de bluff de Bielsa pour le tromper.

West Ham s'est finalement imposé 2-1 sur le terrain de Leeds et le onze de départ de Marcelo Bielsa était bel et bien celui qu'il avait annoncé à deux jours du match.

Interrogé de nouveau à ce sujet avant la confrontation contre Newcastle (la rencontre se jouera mercredi à 19h00), Marcelo Bielsa a tenu à préciser qu'il ne cherchera jamais à tromper un adversaire avant un match avec une fausse composition d'équipe : « C'est une erreur de penser que connaître le onze de départ de l'adversaire vous donne un avantage important. Pour moi, cela n'est pas le cas. Alors à partir de maintenant, pour éviter des polémiques et des malentendus, je ne dévoilerai plus mon zone départ. »

Promu en Premier League cette saison, Leeds occupe actuellement la quatorzième place du classement avec 14 points en 12 journées.