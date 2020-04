Leipzig a trouvé un remplaçant à Upamecano

Cela fait plusieurs mois que le Red Bull Leipzig s'intéresse au jeune joueur du PSG pour remplacer Dayot Upamecano. Mais Kouassi n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'Allemagne. Selon 'AS', son transfert est de plus en plus proche de se concrétiser.

Il s'agirait-là d'une grande nouvelle pour le Real Madrid et le Bayern Munich, ses principaux prétendants, mais beaucoup moins bonne pour le Paris Saint-Germain, qui a lancé le jeune défenseur central dans le grand bain.

Quoi qu'il en soit, Leipzig prépare d'ores et déjà le départ de Dayot Upamecano qui, à 21 ans et sous contrat jusqu'en 2021, devrait rapidement quitter la Red Bull Arena pour rejoindre un géant européen.