Leipzig aimerait conserver Angeliño

Angeliño a convaincu tout le monde dès ses premiers matches avec le RB Leipzig en Bundesliga, après avoir atterri à la Red Bull Arena en provenance de Manchester City.

Le latéral gauche avait fait ses débuts lors de la défaite des siens en Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht, mais l'Espagnol a ensuite enchaîné les matches.

Angeliño a la confiance de son coach, Julian Naglesmann et a été particulièrement à son aise en Ligue des Champions lors de la victoire des Allemands contre Tottenham.

Quelques jours plus tard, l'Espagnol est parvenu à marquer son premier but contre Schalke lors de la victoire 0-5 et Leipzig aimerait le garder.

'Kicker' explique que Naglesmann a lui-même demandé à ses dirigeants de faire un effort financier pour recruter définitivement Angeliño, actuellement prêté jusqu'à la fin de la saison.