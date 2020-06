Leipzig fait ses adieux à Timo Werner

Le RB Leipzig a fait ses derniers adieux à Werner. L'attaquant allemand a reçu un hommage avant la rencontre face à Dortmund ce samedi. Des adieux sans supporters en raison du COVID.

Dans quelques semaines, l'attaquant partira pour Londres afin de rejoindre Chelsea, qui a versé 50 millions pour s'offrir ses services.

Ampadu, qui appartient à l'équipe Blue, a également joué son dernier match à domicile avec le RB Leipzig car il a terminé son prêt.

The last home-match with our two future #Chelsea-Boys.



#ThankYouTimo #ThankYouEthan pic.twitter.com/YjDbxXY0RG