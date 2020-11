Mauvaise opération pour le PSG qui tombe à Leipzig

Le PSG a mené, le PSG a eu l'opportunité de faire le break, et puis finalement le PSG a sombré sur la pelouse de Leipzig pour concéder une deuxième défaite en trois journées de Ligue des champions.

Le PSG qui rentre d'ailleurs parfaitement dans son match avec un ballon récupéré haut par Moise Kean, qui sert Angel Di Maria, lequel s'en va battre Gulacsi d'un petit ballon dans le petit filet opposé (0-1, 6e). Une ouverture du score très tôt dans le match qui lance les hommes de Thomas Tuchel dans ce match, malgré les nombreuses absences.

Keylor Navas doit pourtant sortir un arrêt exceptionnel dans la foulée devant Haidara avant un sauvetage de Florenzi devant sa ligne. Mais Paris est le plus mordant dans ce début de match, et Moise Kean, en vue en pointe, obtient un penalty après avoir vu Upamecano dévier de la main sa tentative.

Malheureusement pour les Rouge et Bleu, Di Maria bute sur le portier de Leipzig, parti du bon côté. Le début de la fin pour les champions de France, qui vont progressivement perdre le fil du match.

Di Maria, encore lui, voit son doublé refusé pour hors jeu et c'est finalement Christopher Nkunku, formé au PSG, qui égalise d'une frappe de l'entrée de la surface juste avant la pause (1-1, 42e). Une action sur laquelle Marquinhos ne monte pas assez vite.

En difficulté, Paris n'y arrive pas au retour des vestiaires et va finalement céder une nouvelle fois sur un penalty concédé sur un contrôle du bras du malheureux Kimpembe. Forsberg, lui, ne tremble pas et Leipzig passe devant (2-1, 57e).

Les Allemands laissent alors peu à peu le ballon aux Parisiens pour se montrer dangereux en contre, tandis que Sarabia et compagnie peinent à trouver des solutions pour se créer des occasions. Et vont se compliquer encore la tâche avec un second carton sévère brandi contre Idrissa Gueye pour une légère semelle sur Haidara.

Paris n'y arrive plus du tout et c'est même Leipzig qui fait le jeu dans le dernier quart d'heure. Et écope même d'un deuxième rouge sur une grosse faute de Kimpembe pour couper le contre de Poulsen.

Voilà Marquinhos et ses coéquipiers dans une situation très délicate à l'issue de cette phase aller, au cours de laquelle ils l'auront seulement emporté sur la pelouse de Basksehir. Ils n'auront plus le moindre droit à l'erreur s'ils veulent s'éviter une sortie de route prématurée, quelques mois seulement après avoir disputé leur première finale.