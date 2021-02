"Upamecano nous a dit qu'il souhaitait vivre un nouveau défi"

Dayot Upamecano jouera au Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et les champions allemands ont trouvé un accord pour un contrat de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2026", a communiqué le Bayern Munich ce dimanche midi dans un communiqué officiel.

Suivi par le club bavarois depuis plusieurs mois maintenant, l'international français rejoindra donc l'Allianz Arena en fin de saison. Le directeur sportif de Leipzig, Markus Krösch, a lui aussi réagi dans un communiqué.

"C'est dommage que Dayot nous quitte à la fin de la saison, compte tenu de sa performance pour le RB Leipzig, mais en même temps, il fallait s'y attendre un peu car il est devenu une pierre angulaire de l'équipe ces dernières années. C'est un défenseur exceptionnel et un gars formidable", a reconnu le directeur sportif du RB Leipzig.

"Il était de notre devoir de nous adapter à cette situation et admettre qu'il puisse nous quitter un jour. Nous avons tenu parole et sommes bien placés dans notre projet pour l'avenir. Nous nous concentrons maintenant sur nos objectifs sportifs communs et voulons gagner contre Liverpool mardi", a ajouté Krösch pour le site officiel du club allemand.

Oliver Mintzlaff, directeur général de Leipzig, a lui aussi réagi : "Nous savions que le contrat de Dayot Upamecano contenait une clause libératoire, et il nous a dit de manière très juste et rapide qu'il souhaitait trouver un nouveau défi cet été. Nous nous préparons à ce scénario depuis le début, raison pour laquelle, par exemple, nous avons recruté Josko Gvardiol pour la saison prochaine."