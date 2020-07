Lenglet demande une revalorisation salariale

D'après 'As', le joueur français est le 17ème à demander une revalorisation salariale. Actuellement, Lenglet perçoit 3 millions d'euros par saison. Un salaire jugé insuffisant comparé à celui de son compatriote, Samuel Umtiti, qui est de 12 millions d'euros par saison.

De plus, seul Ter Stegen, Messi et Griezmann ont plus joué que l'ancien joueur de Seville.

Le club devra donc s'entretenir avec son joueur afin de trouver un accord, dans le cas contraire, il pourrait partir vers un autre club.