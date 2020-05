Lenglet évoque sa concurrence avec Umtiti

Clément Lenglet a été interrogé par la radio 'RMC Sport', lors de l'émission 'Team Duga', sur son avenir ainsi que sa concurrence avec Samuel Umtiti.

Lenglet est prêt à se battre pour se faire une place dans l'effectif de Setién, car le désir de l'ancien joueur de Séville est de rester encore longtemps au sein du club blaugrana.

"On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait l'avenir quand on est joueur de foot, mais j'espère bien être barcelonais la saison prochaine, oui. Ça va forcément dépendre du mercato, c'est une période particulière pour les clubs, et on n'est à l'abri de rien. Mais j'espère rester."

Avec la blessure de son compatriote Samuel Umtiti et avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Clement Lenglet compte bien donner le tout pour le tout : "J'ai la chance de vivre des choses assez folles depuis très peu de temps, j'espère que ça va durer. Il y a forcément eu des moments particuliers dans la saison mais ça reste une bonne saison, j'ai découvert l'équipe de France, j'ai enchaîné les matchs, c'était une belle année pour moi", a affirmé le Français.