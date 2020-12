Lenglet perd de nouveau sa place au profit d'Araujo et Mingueza

Clément Lenglet est en mauvaise posture et cela lui coûte sa place de titulaire. Contre Valence, Ronald Koeman a de nouveau opté pour la charnière Araujo-Mingueza devant le Français.

Sans Gérard Piqué, on attendait beaucoup de l'ancien joueur de Séville, mais il a réalisé des performances bien inférieures à son niveau. C'est une question de manque de fiabilité et d'erreurs inappropriées qui ont fini par coûter des points.

Contre la Juve, il a été averti après avoir provoqué un pénalty et commis trop de fautes. Il était nerveux et c'est quelque chose qu'il l'a suivi dans d'autres matches comme celui de Cadix, où il s'est raté avec Ter Stegen et a offert un but.

Après la défaite au Camp Nou contre les Italiens, Lenglet n'a joué que contre Levante, puis il est resté sur le banc. Ronald Koeman a opté contre la Real Sociedad pour les deux réservistes, bien que Mingueza ait déjà un passé en équipe première, et contre Valence.

Il est intéressant de noter que le Néerlandais a suivi le même plan dans les deux matchs et n'a utilisé le Français que dans les onze dernières minutes pour former une défense à trois. Reste à voir si cette tendance se poursuivra après le match nul de samedi.