Lenglet raconte son confinement à Barcelone

Alors que le déconfinement approche en Espagne, Clément Lenglet raconte pour l'équipe de France comment il vit cette période à Barcelone en attendant la reprise des entraînements.

"Je le vis un petit peu comme tout le monde, dans l'attente de pouvoir reprendre une vie normale. Mais j'ai la chance d'avoir une maison et un jardin donc ça me permet de m'aérer un peu la tête", explique Clément Lenglet.

"J'ai un entraînement quotidien à faire avec les préparateurs physiques du Barça. (...) C'est du cardio, avec un tapis de course et du vélo. Et des changements de rythme et beaucoup de renforcement musculaire", explique le Français.

Le défenseur central du Barça évoque aussi les dons faits par les joueurs de l'équipe de France : "Ça me touche vraiment, d'autant plus que ma mère est infirmière donc je vis ça de l'intérieur et c'est un super geste de la part de l'équipe de France."