Ni but ni spectacle à Bollaert

Si le Stade Rennais était attendu dans les hauteurs du classement, le Racing Club de Lens fait figure de bonne surprise cette saison. Promus en Ligue 1, les Lensois pointent à la 7ème place, à deux points des Rennais, 5èmes. C'était donc un affrontement entre deux candidats à l'Europe qui se jouait ce samedi soir à Bollaert.

Un début de match haletant, puis plus rien...

Toutefois, celui-ci n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Sous une pluie battante, les deux formations ont en effet livré un piètre spectacle. Cela avait pourtant bien débuté. Dès la 5ème minute de jeu, Alfred Gomis, le portier rennais, s'illustrait de fort belle manière en réalisant une incroyable triple parade sur sa ligne.

Lens avait manqué le coche. La suite du premier acte, hachée par de trop nombreuses fautes et autres approximations techniques, n'accouchait d'aucune autre occasion franche. C'est donc fort logiquement que les deux adversaires du soir rentraient en bons amis aux vestiaires. Rien ou presque à se mettre sous la dent...

En seconde période, le rythme n'était guère plus enthousiasmant, malgré une opportunité à mettre à l'actif de Serhou Guirassy. De retour de blessure, l'attaquant rennais profitait d'une déviation de Martin Terrier mais voyait sa frappe du droit s'envoler aux dessus des cages de Jean-Louis Leca (54e). Juste au-dessus de la barre !

Quinze minutes plus tard, un centre à la trajectoire hasardeuse faisait passer un énorme frisson à Alfred Gomis, bien chanceux de voir le cuir s'écraser sur son poteau (69e). C'était la dernière alerte de cette rencontre soporifique. En manque d'inspiration, Lens et Rennes se séparent donc sur un score nul et vierge.