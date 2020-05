Leo Messi, le conquistador

Sur les 42 stades dans lesquels il a joué en Liga depuis ses débuts dans la compétition le 16 octobre 2004 contre l'Espanyol Barcelone, l'attaquant du FC Barcelone a inscrit des buts dans 37 d'entre eux.

Riazor, le Sanchez Pizjuan et le Santiago Bernabéu sont ses stades préférés. Le capitaine du Barça Leo Messi a des victimes favorites, et a inscrit 36 buts dans les trois stades cités.

Les chiffres parlent souvent d'eux-mêmes. Sur les 438 buts qu'il a inscrits en 474 matches de championnat espagnol, il en a marqué 186 dans 37 stades différents. L'Argentin a ainsi conquis 88% des stades dans lesquels il a joué.

Et à chaque fois que le sextuple Ballon d'Or a joué plus d'une fois dans un même stade, il y a au moins marqué un but. Seuls Albacete, Xerez, Numancia, Cadix et Murcie résistent encore et toujours à l'envahisseur.

Le capitaine du Barça est devenu le roi incontesté de la Liga au fil des années et compte bien reprendre sa route dès que le gouvernement espagnol donnera son feu vert pour le retour de la saison 2019-2020 du championnat.