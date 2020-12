Leo Messi revient sur le dÃ©part de Luis SuÃ¡rez

Dans une longue interview à Jordi Évole pour 'La Sexta', le capitaine du FC Barcelone s'est livré sur de nombreux sujets, et principalement sur son envie de quitter son club de coeur pendant l'été.

Après une saison compliquée, l'Argentin était prêt à faire ses valises. Cependant, il a finalement choisi de rester pour ne pas entrer en conflit avec le club catalan. C'est son ami Luis Suárez qui est parti.

L'Uruguayen a rejoint l'Atlético Madrid après avoir été poussé vers la sortie par la direction du club. Une situation sur laquelle le numéro 10 du Barça est revenu ce dimanche soir.

Leo Messi est revenu sur le départ de Luis Suárez, et sur l'impact de ce moment dans son envie de quitter le club : "Non, je voulais partir avant qu'il parte. Mais oui ça m'a semblé de la folie ce qu'ils ont fait avec lui, à cause de la façon dont il est parti, gratuitement et pour rejoindre un rival. Le fait qu'il parte c'était dur, mais encore plus de cette façon."

L'Argentin est aussi revenu sur sa relation avec Antoine Griezmann : "On a une bonne relation, je l'ai déjà dit, je n'ai aucun souci, tout ce qui s'est dit est faux, c'est très clair. La relation est bonne, on prend même du mate ensemble souvent, dans le vestiaire, pendant les voyages..."