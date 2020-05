"Leo te surprend toujours, c'est l'une de ses forces"

Andrés Iniesta a été un des joueurs les plus importants du XXIème siècle. Un des leaderes du meilleur Barça de l'histoire qui termine sa carrière en Japon, au Vissel Kobe.

L'Espagnol a évoqué pour 'Olé' son amitié avec Leo Messi et ce que signifie l'Argentin pour le monde du football.

"Leo te surprend toujours, c'est l'une de ses grandes forces. La régularité avec laquelle il fait la différence, match après match, saison après saison, il n'arrête jamais. Aujourd'hui, après autant d'années, il continue de surprendre. Ceci est à la portée de très peu, voire de personne", a affirmé Iniesta.

"Messi est capable de marqué un triplé comme de faire trois passes décisives. Si de l'extérieur ça parait facile, sur le terrain ça l'est davantage. C'est-à-dire, je savais où faire l'appel s'il entrait sur son pied gauche. Ceux qui ont jouer à ses côtés, nous en avons profité. Pour moi c'est le numéro un. Evidemment, il ne peut pas être toute l'équipe. Il a besoin de tout ce qu'il l'entoure pour être encore meilleur de ce qu'il est déjà", a poursuivi l'Espagnol.

"Pour moi, c'est difficile de dire que Leo rate un match. Parce que c'est pratiquement impossible. On ne peut pas non plus comparer une équipe nationale comme l'Argentine à un club comme le Barça, qui travaille au quotidien", a poursuivi Iniesta avant de donner le nom de quelques joueurs argentins qu'il apprécie.

"J'aimais beaucoup Aimar. J'aimais beaucoup parce que c'était un joueur différent, qui osait beaucoup, qui jouait le un contre un, rapide, intelligent. Riquelme, Verón... Aujourd'hui j'aime bien Di Maria, par exemple", a conclu Andrés Iniesta.