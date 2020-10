Les 10 clasicos les plus importants du monde

10. Bayern Munich-Borussia Dortmund (Allemagne)

Le derby entre les deux clubs par excellence d'Allemagne est aussi connu sous le nom de 'Der Klassiker'. La rivalité entre les deux équipes est assez récente, puisqu'ils se partagent les derniers titres de Bundesliga.

9. Chivas de Guadalajara-América (Mexique)

Cette rencontre est LE 'clasico' du football mexicain entre les deux clubs les plus populaires du pays. Ils se situent tous les deux dans deux des villes les plus peuplées, Guadalajara et Mexico City, respectivement.

8. Séville-Betis Séville (Espagne)

Le derby par excellence de la ville de Séville. Leur rivalité est devenu très populaire et passionnel au sein du football espagnol et en Andalousie.

7. Real Madrid-Atlético de Madrid (Espagne)

Ces dernières années, le derby madrilène paralyse l'Europe et est vécu avec passion et intensité.

6. Manchester United-Manchester City (Angleterre)

Le derby de Manchester est le match qui fait se rencontrer les deux clubs de la ville, le City et l'United. Toujours à la course au titre, l'un peut très bien battre l'autre à chaque rendez-vous.

5. Independiente-Racing (Argentine)

Le 'clasico' d'Avellaneda entre les deux clubs de la ville est bien plus qu'un match de foot. C'est la seconde rencontre la plus importante après le River-Boca.

4. Milan-Inter (Italie)

Le derby de la ville de Milan, aussi connu sous le nom de 'Derby della Maddonina', est une des rencontres les plus importantes du pays, et la rivalité entre les deux clubs la plus intense de Série A.

3. Liverpool-Manchester United (Angleterre)

Le derby nord-ouest d'Angleterre est célébré lorsque les 'Red Devils' et les 'Reds' se font fassent. Il s'agit là encore d'une des rivalités sportives les plus importantes du pays britannique.

2. Boca-River (Argentine)

C'est le 'Superclasico' du football argentin, durant lequel s'affrontent les deux clubs les plus populaires du pays. Des supporters par centaines font le déplacement pour voir ce duel.

1. Real Madrid-Barça (Espagne)

Le derby par excellence du football espagnol. La rivalité entre le Real Madrid et le Barça dépasse même les frontières espagnoles. Il s'agit là d'un des rendez-vous sportifs les plus importants au monde.

0. PSG - Olympique de Marseille (France)

Comme si on allait oublier le 'clasico' français ! Le célèbre PSG-OM est une rencontre explosive de Ligue 1, quand le nord rencontre le sud, quand les Parisiens rencontrent les Marseillais.