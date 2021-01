Les 15 clubs qui fonderaient la Superligue d'Europe

La Ligue des champions, l'Europa League, la Ligue 1, la Premier League... jusqu'à présent, le football s'est inscrit dans une série de championnats nationaux et continentaux. Mais la Superligue d'Europen menace de perturber cet ordre. Un format de ligue et de play-off pour les six premiers et des prix substantiels attirent les grands, dont ces 15 seraient les membres fondateurs.

Manchester United (Premier League)

Manchester City (Premier League)

Liverpool (Premier League)

Arsenal (Premier League)

Chelsea (Premier League)

Tottenham Hotspur (Premier League)

Real Madrid (Liga)

Barcelona (Liga)

Atlético de Madrid (Liga)

Juventus (Serie A)

Inter (Serie A)

Milan (Serie A)

Bayern de Múnich (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

PSG (Ligue 1)