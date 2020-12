Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

À l'issue des derniers matches de la 6e journée de la phase de poules de la Coupe aux grandes oreilles, on connaît maintenant les 16 qualifiés pour les 8es de finale.

Dans une position inconfortable avant la dernière rencontre, le Real Madrid devait obligatoirement gagner à domicile face au Borussia Mönchengladbach ce mercredi soir pour se qualifier pour le second tour de la Ligue des champions. C'est désormais chose faite. Les troupes de Zidane l'ont emporté face aux Allemands (2-0) et filent ainsi vers les huitièmes de finale. Mönchengladbach, l'Atalanta et l'Atletico Madrid se sont eux aussi emparés des derniers billets en jeu.

L'Ajax Amsterdam, Salzbourg et le Shakhtar Donetsk sont quant à eux reversés en Ligue Europa, tandis que l'Inter Milan et l'Olympique de Marseille quittent la scène européenne.

Rendez-vous lundi 14 décembre pour le tirage au sort.

Les qualifiés :

Les premiers de groupes :

Bayern Munich (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG)

Borussia Dortmund (ALL)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Les deuxièmes de groupes :

Atlético de Madrid (ESP)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

FC Porto (POR)

Atalanta (ITA)

Séville FC (ESP)

SS Lazio (ITA)

FC Barcelone (ESP)

RB Leipzig (ALL)